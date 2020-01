Ospite dell’ultima puntata di Sono Le Venti, il programma condotto da Peter Gomez in onda sul Nove alle 19.55, Maurizio Bianconi, l’ex tesoriere del Pdl ospite in studio, racconta di come i politici abbiano il vizio non solo di non pagare i fornitori (come evidenziato dal servizio andato in onda pochi minuti prima) ma anche la quota dovuta al partito. E di tutte le scuse inventate per non pagare: “La cassa del partito viene vista come la pila dell’acqua santa, tutti ci mettono le mani ma poi non paganessuno. È un vizio diffusissimo”

