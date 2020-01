“Antisemitismo e razzismo ci sono sempre stati: prima non c’era il momento politico per poterli tirare fuori, ma poi arrivano i momenti in cui ci si volta dall’altra parte, in cui è più facile far finta di niente e tutti quelli che approfittano di questa situazione trovano il terreno adatto per farsi avanti”. È un passaggio del discorso, che qui proponiamo integrale, che la senatrice a vita Liliana Segre ha fatto nell’Aula del Parlamento europeo. “”Da trent’anni sento una difficoltà psichica molto forte a ricordare e a parlare. Perché – ha aggiunto Liliana Segre – io ho visto quei colori, ho sentito quegli odori, ho sentito quelle urla”

