I conservatori della Cdu, i liberali di Fdp e l’ultradestra di Afd vogliono impugnarlo, ma il provvedimento è legge ed è stato approvato dal Parlamento regionale: ad aprile Berlino mette un tetto al prezzo degli affitti, che dovrebbe restare congelato per i prossimi cinque anni. Si tratta di una norma molto dibattuta nella capitale, che arriva dopo mesi di dibattito e una manifestazione che l’anno scorso ha fatto scendere in strada 25mila persone per protestare contro il caro-affitti. L’obiettivo era raccogliere le firme per un referendum che punta a espropriare i grandi fondi immobiliari che possiedono più di 3 mila unità.

