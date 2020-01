Metà della donazione sarà destinata alla Cina, mentre l’altra all’Africa Centers for Disease Control and Prevention. L'obiettivo del fondatore di Microsoft è quello di aiutare i soccorritori e i ricercatori nella scoperta di un vaccino

In prima fila nella lotta contro il coronavirus c’è anche Bill Gates. Il fondatore di Microsoft, tramite la sua Bill&Melinda Gates Foundation, ha donato 10 milioni di dollari in fondi e supporto tecnico ai soccorritori e ricercatori di Cina e Africa. La donazione, infatti, sarà divisa equamente tra i due Paesi: metà della cifra sarà destinata all’emergenza cinese, mentre l’altra metà all’Africa Centers for Disease Control and Prevention “per aiutare i centri africani per il controllo – come si legge sul sito della fondazione – e la prevenzione delle malattie, per potenziare le misure di sanità pubblica sul 2019-nCoV tra gli Stati membri dell’Unione Africana”.

Nessun Paese africano ha ancora registrato casi accertati di coronavirus: “Il nostro impegno è quello di essere parte di una strategia più ampia per rafforzare la risposta globale al diffondersi del coronavirus”, ha detto un portavoce della fondazione. In particolare, la donazione del multimiliardario servirà ad aiutare il personale sanitario cinese a identificare i casi di coronavirus, a prendersi cura dei pazienti e ad accelerare la ricerca sui vaccini. Un obiettivo da raggiungere insieme a partner internazionali, come la National Health Commission e il Chinese Centre for Disease Control and Prevention, la National Natural Science Foundation of China e vari istituti di ricerca affiliati alla Chinese Academy of Sciences, all’Università di Xiamen e al Sinopharm China National Biotec Group.