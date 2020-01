È decollato l'aereo che rimpatrierà i circa 1.000 cittadini americani presenti a Wuhan. In Germania il primo caso di contagio senza che il paziente si sia recato nel Paese asiatico. Polemiche per la proposta dell'esecutivo di Canberra che vuole lasciare i propri cittadini di ritorno dalla città cinese due settimane su un'isola a 2.000 chilometri dalla terraferma

Continua a salire il numero di contagi e vittime da coronavirus. In Cina, Hong Kong, Taiwan e Macao sono ormai 6mila i casi accertati, secondo i dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) di Pechino, con 132 decessi. Così, il numero di contagi, ma non quello delle morti, ha superato quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave (Sars): secondo una stima diffusa dalla tv statale hanno raggiunto quota 6.078 alle 18:00 locali (le 11 italiane). La Farnesina annuncia in una nota che il volo organizzato dall’Unità di Crisi per rimpatriare i cittadini italiani bloccati a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dal nuovo coronavirus, partirà domani, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni da parte di Pechino. Il volo, operato dal Comando Operativo di Vertice Interforze, raggiungerà direttamente l’aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato. All’arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal Ministero della Salute. Nessun caso registrato in Italia: i test effettuati su un caso sospetto, ricoverato a Napoli, hanno dato esito negativo.

Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha detto che oggi ci sono “circa 600 cittadini europei che vorrebbero lasciare la Cina”. Al momento solo la Francia ha chiesto assistenza per il rimpatrio, tuttavia, 14 Paesi hanno comunicato di avere cittadini in Cina da rimpatriare, fra cui l’Italia. Il Meccanismo europeo di protezione civile “può coprire fino al 75% dei costi di trasporto”.

Anche gli Stati Uniti prendono provvedimenti: il presidente Donald Trump sta pensando di sospendere tutti i voli per la Cina per evitare ulteriori contagi. Il volo predisposto per il rimpatrio di 201 cittadini americani, decollato questa mattina, si è fermato ad Anchorage in Alaska, dove tutti i passeggeri sono stati sottoposti a test e risultati negativi al contagio. Le persone erano già state sottoposte a due test in Cina, e altrettanti verranno effettuati ad Anchorage dai Centers for Disease Control and Prevention prima di ripartire per la California del Sud. Anche qui, i passeggeri saranno sottoposti a nuovi controlli prima di poter completare il processo di rimpatrio.

L’unico dato positivo di martedì è, paradossalmente, proprio quello relativo ai contagi. In totale sono stati 1.459, circa 600 in meno rispetto alla giornata precedente. Un calo che fa sperare nella limitazione della diffusione da parte delle autorità di Pechino. Anche se Zhong Nanshan, lo pneumologo cinese che scoprì il coronavirus Sars nel 2003, ritiene che la diffusione del nuovo coronavirus potrebbe raggiungere il suo picco tra circa dieci giorni. In un’intervista con l’agenzia di stampa cinese Xinhua, Zhong si è detto convinto del fatto che il virus “raggiungerà il suo apice e successivamente non ci saranno aumenti su larga scala” della sua diffusione: “L’epidemia della Sars durò circa sei mesi, ma io non credo che quella del nuovo coronavirus durerà così a lungo”, ha affermato Zhong, le cui previsioni sono in contrasto con quelle di altri esperti, tra cui Gabriel Leung, decano della prestigiosa scuola di medicina dell’Università di Hong Kong, secondo il quale il picco sarà raggiunto tra aprile e maggio.

Intanto, il governo di Pechino ha deciso di annullare le gare di Coppa del Mondo di sci di Yanqing che si sarebbero dovute tenere nel Paese a febbraio, mentre la nazionale di calcio femminile cinese è stata messa in quarantena in Australia fino al 5 febbraio. L’Ue scrive a Pechino per chiedere che i cittadini comunitari nel Paese siano tutelati. In una lettera inviata al Ministero degli Esteri cinese dalla presidenza di turno croata, secondo quanto rivelato dall’Ansa, l’Unione europea ha chiesto alla Cina piena cooperazione e assistenza a tutela dei cittadini comunitari che attualmente sono bloccati a Wuhan e nell’Hubei. E la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro cinese, Li Keqiang, “per discutere del coronavirus e degli sforzi encomiabili del governo cinese per mitigare e contenere il virus”, come ha comunicato su Twitter. “L’Ue è pronta a fornire ulteriore assistenza se necessario”, ha aggiunto.

Quattro casi accertati negli Emirati Arabi Uniti, i primi contagi in tutta l’area mediorientale. Il ministero della Salute di Abu Dhabi ha precisato che si tratta di un’intera famiglia proveniente da Wuhan, epicentro dell’epidemia. Diventano tre, invece, i casi in Brasile e aumentano a quattro quelli in Germania, con altri tre contagi in Baviera, come reso noto da un portavoce del ministero della Sanità di Monaco. I tre nuovi pazienti sono sempre impiegati della Webasto, un grande fornitore di componenti automobilistici con sede a Stockdorf, nel distretto di Starnberg. Il primo paziente, un impiegato di 33 anni, aveva partecipato a un evento di formazione con colleghi provenienti dalla Cina: si tratta del primo caso di contagio in Europa senza che il paziente si sia recato nel Paese asiatico.

Così alcuni Paesi prendono già le prime misure nel tentativo di contenere la diffusione. La Casa Bianca ha comunicato a tutte le compagne aeree che sta considerando di sospendere tutti i voli da e per la Cina. “Non si esclude nulla”, ha detto il ministro della Sanità, Alex Azar. Provvedimento già preso dalla British Airways: “In seguito alle raccomandazioni del ministero degli Esteri – è scritto in un comunicato della compagnia – abbiamo deciso di sospendere tutti i voli da per la Cina continentale con effetto immediato”. Leggi Anche Coronavirus, 50 italiani bloccati a Wuhan. La Farnesina: “Stiamo valutando varie soluzioni. Ma serve l’autorizzazione di Pechino”

E anche la Toyota ha deciso di sospendere fino al 9 febbraio la produzione dei propri mezzi in Cina, proprio per evitare ulteriori contagi: “Considerati vari fattori, tra cui le linee guida dei governi locali e regionali e la situazione della fornitura di componenti, a partire dal 29 gennaio abbiamo deciso di interrompere le operazioni nei nostri stabilimenti in Cina fino al 9 febbraio”, ha annunciato il portavoce della casa automobilistica, Maki Niimi. “Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio”.

Starbucks ha chiuso “più della metà” dei suoi 4.300 coffee shop in Cina e ha avvertito che la situazione avrà un impatto sui suoi conti annuali, anche se ha espresso la sua fiducia che ogni potenziale effetto sia “temporaneo”: “Attualmente abbiamo chiuso più della metà dei nostri negozi in Cina”, ha sottolineato il responsabile dello sviluppo internazionale di Starbucks, John Culver, aggiungendo che la società sta valutando la situazione con le autorità cinesi ogni giorno. Il direttore finanziario di Starbucks, Patrick Grismer, ha riconosciuto che “circostanze straordinarie” hanno indotto l’azienda a non rivedere al rialzo le previsioni annuali, come originariamente previsto, ma a mantenere le proiezioni fino a quando non ci fosse stata una maggiore visibilità dell’impatto dell’epidemia. Anche McDonald ha seguito il suo esempio: ristoranti chiusi in cinque città del Paese, le più colpite dal virus, e controlli su tutti i dipendenti nei punti vendita rimasti aperti. Il colosso dei fast food ha distribuito mascherine a tutti i dipendenti, e misurerà loro la temperatura appena appena arrivano sul posto di lavoro: chi mostrerà i sintomi verrà subito rimandato a casa.

Fa discutere, invece, la proposta del governo australiano di spedire i 600 australiani di ritorno da Wuhan sull’isola di Natale (Christmas Island), famigerato centro di detenzione per migranti. L’idea del premier Scott Morrison, secondo quanto riporta la Bbc, è quella di lasciare le persone due settimane in quarantena a 2.000 km dal continente per scongiurare il pericolo di contagio. Al momento sull’isola abita soltanto una famiglia di quattro persone che viene dallo Sri Lanka, ma le strutture costruite appositamente per accogliere migranti possono ospitare fino a 1.000 persone. In passato, il centro di detenzione di Christmas Island è finito al centro della cronaca per presunte violazioni dei diritti umani e per le pessime condizioni.