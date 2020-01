Lo schianto è avvenuto a Calabasas, in California, domenica mattina, ma gli investigatori sono ancora a lavoro per stabilire le cause dell'incidente. La moglie del cestista, Vanessa Bryant, non si trovava a bordo del mezzo

“Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero”. A diffondere la notizia è il sito web Tmz che pubblica anche le immagini del mezzo in fiamme. L’ex stella della Nba stava viaggiando sul mezzo privato con anche la secondogenita, Gianna Maria, di 13 anni, quando il velivolo è precipitato. Nessuno è sopravvissuto, con nove vittime in totale. Leggi Anche Nba, Kobe Bryant dà l’addio al basket: 60 punti nell’ultima partita. Tutti i numeri di una carriera leggendaria – Video

L’incidente, scrive il portale web, è avvenuto a Calabasas, in California, domenica mattina, ma gli investigatori sono ancora a lavoro per stabilire le cause dell’incidente. Mentre il mezzo è andato in fiamme, il personale medico è intervenuto per cercare di salvare eventuali superstiti che, però, non c’erano. La moglie del cestista, Vanessa Bryant, non si trovava a bordo del mezzo. Oltre a lei, il campione 41enne e la figlia lasciano tre bambine: Natalia, Bianca e Capri, quest’ultimo nato appena sette mesi fa. Leggi Anche Kobe Bryant, il mito dei Lakers compie 40 anni: numeri e record del Black Mamba

Che l’ex campione dei Los Angeles Lakers girasse spesso col suo Sikorsky S-76 era cosa nota, tanto che era diventato famoso perché, scrive il portale, “faceva la spola tra Newport Beach e lo Staples Center“, il palazzetto dove si allenavano e giocavano i giallo-viola.

Anche Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, città dove il campione ha vissuto seguendo la carriera del padre, anche lui giocatore di basket, ha salutato la stella su Facebook: “Kobe Bryant è cresciuto qui ed era per tutti noi un reggiano – ha scritto – Oggi ci ha lasciato. Una leggenda del basket che tutta la nostra città ricorderà per sempre con affetto e riconoscenza. Ciao Kobe”.

L’ultima apparizione da protagonista sul parquet risale ad Aprile del 2016, quando ha ufficializzato il suo addio al basket dopo un vero e proprio tour celebrativo nei principali palazzetti americani, dove ha ricevuto gli applausi e l’affetto di migliaia di tifosi avversari. Nell’ultima partita della sua carriera ha lasciato il segno nell’unico modo in cui poteva chiudere la sua lunga carriera: con 60 punti all’attivo.