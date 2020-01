L'epidemia si sta espandendo sempre più velocemente: solo nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone infette e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, come fa sapere la Commissione nazionale cinese per la Salute nel suo ultimo bollettino. La portavoce della comunità cinese della capitale Lucia King: "Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c'è gente che sta male e non è il caso di festeggiare"

Duemila casi di contagio accertati e già 56 vittime. L’epidemia di Coronavirus si sta espandendo sempre più velocemente in tutta la Cina: solo nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone infette e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, come fa sapere la Commissione nazionale cinese per la Salute nel suo ultimo bollettino. Il ministro della Sanità cinese Ma Xiaowei ha rinnovato l’allarme, spiegando che la capacità di diffusione del coronavirus sembra diventare più forte e che non sono ancora chiari i rischi della sua mutazione. Non solo, Ma ha aggiunto anche che il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero di casi continui ad aumentare. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Huberi, quella dove si trova la città di Wuhan, focolaio del virus che si sta allargando anche oltre i confini della Repubblica Popolare, con 39 casi confermati finora. Tre sono infatti le persone infette in Malesia, Giappone e Francia, quattro in Australia, due negli Stati Uniti, in Vietnam e Thailandia, a Macao e in Corea del Sud, una invece a Singapore, Taiwan, Nepal e Hong Kong. A questi si aggiungono un nuovo caso accertato in Canada e uno sospetto a Vienna.

Il primo riguarda un uomo di 50 anni che ha viaggiato nella città cinese di Whuan prima di giungere in Canada lo scorso 23 gennaio. “Dopo i primi esami ci sono il 95% di possibilità che si tratti del virus“, ha detto il dottor David Williams responsabile sanitario dell’ospedale di Toronto dove è ricoverato. L’altro riguarda invece un’assistente di volo cinese che il 24 gennaio è arrivata nella capitale austriaca e che nei giorni precedenti era stata a Wuhan. La donna si trova ora in isolamento nell’ospedale Kaiser Franz Josef dopo essere stata ricoverata sabato sera con sintomi influenzali. “Non possiamo escludere che si tratti di coronavirus“, comunica il direttore medico degli ospedali viennesi Michael Binder in una nota. Le analisi, che saranno effettuate all’Istituto di virologia dell’università di Vienna, sono attese entro 48 ore. Nel frattempo vengono controllate anche le persone che a Vienna sono state in contatto con l’assistente cinese prima del suo ricovero. “Non c’è motivo di preoccupazione, gli ospedali viennesi sono preparati al meglio a situazioni del genere”, ribadisce l’assessore comunale alla sanità Peter Hacker. Se confermato, questo sarebbe il quarto caso di coronavirus in Europa.

A Wuhan, epicentro dell’epidemia, centinaia di persone sono al lavoro per costruire in tempi record un secondo ospedale per trattare esclusivamente i casi di coronavirus accertati, mentre il presidente cinese, Xi Jinping, ha fatto sapere che la “situazione è grave, l’epidemia accelera”, motivo per cui le autorità cinesi hanno vietato, a tempo indeterminato, il commercio di animali selvatici. La causa del virus è ancora sconosciuta ma il focolaio dell’epidemia è stato ricollegato al mercato del pesce della città di Wuhan, dove vengono venduti anche altri animali selvatici come pipistrelli e serpenti, dai quali si ipotizza che possa essere iniziato il contagio. A Hong Kong, intanto, è stata “dichiarata l’emergenza” sanitaria e sono stati chiusi in via precauzionale il parco divertimenti di Disneyland e l’Ocean Park, mentre Stati Uniti e Giappone sono pronti a dare il via all’evacuazione in quarantena dei loro connazionali che si trovano a Wuhan.

In Vietnam è stato registrato il primo caso di trasmissione da uomo a uomo finora avvenuto al di fuori della Cina. “Si tratta di un caso confermato in Vietnam, che non aveva precedenti di viaggio in nessuna parte della Cina, ma – si legge nella nota dell’Organizzazione mondiale della sanità – era un familiare di una persona che aveva visitato Wuhan”. Ciò, rileva l’organizzazione internazionale, “suggerisce un esempio di trasmissione uomo a uomo avvenuta in Vietnam“. Secondo la nota dell’Oms, sono finora 1.320 i casi confermati a livello globale. Di questi, 1.297 casi sono stati segnalati in Cina, inclusa Hong Kong (5), Macau (2) e Taipei (3); sono 23 i casi confermati al di fuori della Cina, in 9 Paesi. Di questi, osserva l’Oms, “un caso confermato in Vietnam non aveva precedenti di viaggio in nessuna zona della Cina. Secondo le indagini preliminari, ciò costituisce una trasmissione da uomo a uomo all’interno di una famiglia“.

La task-force del ministero della Salute si è riunita questa mattina alla presenza del ministro, Roberto Speranza, e delle altre autorità coinvolte. Sono state rafforzate le dotazioni di personale medico e infermieristico e intensificati i controlli negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa dove tutto procede regolarmente. Sempre questa mattina al Ministero della Salute si è svolta la formazione del personale sanitario impegnato. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati infondati

“Abbiamo deciso di rinviare la festa per il Capodanno cinese in programma il 2 febbraio di San Giovanni a Roma – dice all’Ansa la portavoce della comunità cinese a Roma Lucia King – Abbiamo concordato in modo congiunto con tutta la comunità che la festa deve essere rinviata perché c’è gente che sta male e non è il caso di festeggiare. Ci dispiace perché i preparativi duravano da tre mesi, ma in questo momento è la scelta migliore. Comunicheremo in seguito una nuova data”. Anche a Parigi è stata annullata la sfilata prevista oggi.