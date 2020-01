Un uomo è morto dopo essere stato investito da un autobus di linea intorno alle 19 di mercoledì 22 gennaio nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma. L’incidente è avvenuto all’incrocio con il piazzale dei taxi e a provocarlo è stato un bus Atac 545: la vittima è un uomo di circa 40 anni deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale al Policlinico Umberto I in codice rosso. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime a causa delle numerose ferite riportate. Ancora non è stato identificato perché non aveva con sé documenti, sono in corso indagini. Il conducente del bus, un italiano di 57 anni, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito. Sul posto il gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale.

