“Ho già chiarito sul mio coinvolgimento, poi non mi posso sostituire alle decisioni di Salvini, della Giunta o dell’Aula”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, ospite in collegamento di “Sono le venti”, la nuova trasmissione d’informazione di Peter Gomez, in onda dal lunedì al venerdì sul Nove. “In questo caso – ha aggiunto – il ministro aveva fatto approvare un Decreto sicurezza bis. Salvini ha rivendicato anche pubblicamente come una sua competenza specifica il se e quando far sbarcare le persone a bordo della Gregoretti”

Rivedi la puntata integrale di Sono le Venti su Dplay