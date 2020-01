Ad avvicinare Matteo Salvini verso il possibile processo per il caso della nave militare Gregoretti sono 5 suoi senatori. I componenti della Lega della Giunta per le immunità del Senato sono stati gli unici, infatti, a votare contro alla relazione del presidente dell’organismo Maurizio Gasparri che chiedeva di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere del tribunale dei ministri. I 5 leghisti hanno eseguito l’ordine del loro segretario che aveva chiesto questo “regalo” ai suoi senatori dopo che si era visto sfuggire di mano la carta elettorale del “perseguitato”. La maggioranza di governo, infatti, non si è presentata alla riunione della Giunta – definendola “illegittima” e “una pagliacciata” – lasciando decidere i soli gruppi di centrodestra. Contro il processo – a favore della relazione Gasparri – hanno votato coerentemente i 4 di Forza Italia (oltre a Gasparri, Lucio Malan, Fiammetta Modena, Adriano Paroli) e il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni; hanno cambiato idea invece i 5 parlamentari della Lega che hanno votato contro la relazione e quindi a favore del processo. E’ finita 5 pari e il regolamento di Palazzo Madama prevede che in caso di pareggio il testo in esame venga bocciato.

Una situazione ben oltre il paradosso, risultato di un avvitamento su procedure e tempistiche legato quasi del tutto alla campagna elettorale per le Regionali in Emilia. Da una parte Salvini che ha a lungo desiderato e a questo punto “preteso” che la Giunta desse il suo primo sì al processo per usarlo come strumento di propaganda, tanto che già oggi è riuscito a paragonarsi all’eroe del Risorgimento Silvio Pellico. “E’ passato dal sovranismo al vittimismo” commenta il capo politico del M5s Luigi Di Maio. Dall’altra il centrosinistra e i Cinquestelle che in tutti i modi hanno cercato di evitare di votare sull’autorizzazione a procedere fino a disertare la seduta per non dare la possibilità a Salvini di montarci sopra l’ultimo scampolo di campagna elettorale. “Quelli del Pd non hanno neanche la faccia di difendere la loro idea. Vogliono mandarmi a processo e decidere dove, come e quando” sottolinea Salvini. In realtà, a beneficio della ricostruzione di quanto è avvenuto nell’ultima settimana, proprio il quando è stato tirato da una parte e dall’altra dal centrodestra, deciso a votare prima delle Regionali. L’ultimo strappo venerdì quando prima la Giunta delle immunità aveva votato all’unanimità (quindi compresi la Lega e il resto del centrodestra) il fatto che il mese di scadenza entro il quale la Giunta per le immunità avrebbe dovuto votare era perentorio e quindi esaurito proprio venerdì scorso e poi in Giunta per il regolamento il centrodestra ha votato a favore della proposta di un leghista, Ugo Grassi, per applicare una deroga al mese di termini di scadenza e per fissare la votazione ad oggi. La proposta è passata solo grazie al voto, decisivo, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Da qui la protesta della maggioranza.

“Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in tribunale” aveva detto Salvini domenica, quando aveva chiesto ai senatori della Lega di fargli il “regalo” del sì al processo. Ma ora Erika Stefani, ex ministra e capogruppo in Giunta, che per assurdo dovrebbe essere la nuova relatrice a favore del processo quando si voterà in Aula al Senato, definisce la relazione Gasparri – che ha bocciato – “tecnicamente ineccepibile: è del tutto evidente che nell’azione dell’ex ministro Salvini sussiste il preminente interesse nazionale ha agito nell’interesse della nazione e nel solco della collegialità”. La capogruppo del Misto, senatrice di Leu, Loredana De Petris, sfida il leader della Lega: “Se Salvini ha ritrovato questo coraggio di farsi processare, che non ha avuto in altri casi, la parola finale spetta all’aula, quindi lo invitiamo a mantenere lo stesso comportamento in Aula”. “Salvini sta usando ancora una volta un tema che riguarda la giustizia per motivi politici e personali – lo attacca il segretario del Pd Nicola Zingaretti – Lo ha fatto con il caso Diciotti e con il Russiagate. Sta costruendo un battage politico perché pretende l’impunità. Noi pensiamo che gli avversari si sconfiggono con la politica e non con la giustizia. Quello che sta facendo Salvini è sempre sullo stesso film: garantista su se stesso, giustizialista quando si tratta di altri”.

Cosa succede ora? Entro i prossimi 30 giorni in Aula dovrebbe arrivare il sì al processo anche se, secondo il regolamento del Senato, l’Aula prende atto delle decisioni della Giunta. A meno che 20 senatori presentino una mozione di segno opposto, che a quel punto dovrebbe essere votata. E accadrà quasi certamente.

Nel merito, questione completamente scomparsa, si sta parlando dell’accusa di sequestro di persona per il caso della nave della Guardia Costiera Gregoretti che dopo aver salvato oltre cento persone in mare fu bloccata da Salvini a Catania, il 26 luglio, e poi per altri giorni davanti al porto di Augusta, dove la nave si era spostata su indicazione del Comando generale della Capitaneria di Porto. La Procura di Catania aveva aperto un’inchiesta e poi chiesto l’archiviazione “per manifesta infondatezza della notizia di reato”. Ma i giudici non sono stati di questo avviso e dopo nuove indagini ha messo sotto accusa Salvini per sequestro di persona, “aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall’abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché di avere commesso il fatto in danno di soggetti minori di età”.