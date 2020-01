A due giorni dalla fiducia ottenuta dal nuovo governo Sanchez grazie all’astensione di Erc (Esquerra Republicana de Catalunya), il partito della sinistra catalana la Corte suprema spagnola non riconosce l’indipendentista Oriol Junqueras come eurodeputato al Parlamento europeo e rifiuta dunque di rilasciarlo dal carcere. Il 19 dicembre la Corte di Giustizia dell’Ue aveva sentenziato che la sua elezione a eurodeputato del 26 maggio 2019, cinque mesi prima della condanna, prevedeva che da quella data il politico dovesse essere considerato un membro del Parlamento dell’Unione europea e, di conseguenza, “gode, da quel momento in poi, delle immunità connesse alla carica“.

Nei giorni scorsi la giunta elettorale centrale spagnola aveva deciso che il presidente del governo catalano Quim Torra fosse estromesso dal Parlamento dopo una condanna all’interdizione dai pubblici uffici per 18 mesi, condizione che dovrebbe portarlo a lasciare anche la presidenza della Generalitat. La stessa giunta aveva confermato che Junqueras, in carcere dal 2017 per il tentativo di secessione, non potrà ricoprire la carica di deputato al Parlamento europeo. Però proprio il caso Junqueras è stato al centro delle trattative per la formazione del governo. Leggi Anche Catalogna, 350mila in piazza a Barcellona: “Liberate i leader indipendentisti”. In serata scontri tra la polizia e i manifestanti

Nei giorni scorsi l’Avvocatura dello Stato spagnola, direttamente dipendente dal governo di Madrid, che aveva chiesto alla Corte Suprema di autorizzare l’indipendentista catalano Oriol Junqueras ad uscire dal carcere per svolgere le sue funzioni di eurodeputato, come richiesto recentemente anche dalla Corte di Giustizia dell’Ue. Secondo quanto riportato nei giorni scorsi da El Mundo, il Psoe ha concordato con gli indipendentisti la creazione di un tavolo negoziale per discutere la situazione in Catalogna da istituire entro quindici giorni dalla formazione del nuovo esecutivo.