Questa volta non c’entra l’alcol, ma la droga. E’ risultata positiva alla cocaina la 40enne che in auto ha travolto e ucciso Paolo Canavese, 76 anni, che stava attraversando la strada a Badesi, in provincia di Sassari. La vittima, originaria di Cuneo, ma da anni residente a Trinita d’Agultu, tra la Gallura e la bassa valle del Coginas, era in compagnia di un’altra persona e dopo aver superato la linea di mezzeria è stato investito dalla Volkswagen Polo guidato dalla quarantenne. Si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 118, ma poi sono partiti gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla Procura di Tempio Pausania che hanno accertato la positività alla cocaina: l’automobilista si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale. Il pensionato è morto sull’ambulanza che lo trasportava all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore