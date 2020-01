Il giornalista abruzzese aveva 86 anni. Entrò in Rai nel 1966: si occupò di sport, cronaca, politica interna e politica estera. Nel 1968 iniziò il suo lavoro in America Latina, a metà Anni Novanta raggiunse la direzione del telegiornale della terza rete, dopo essere entrato a far parte della squadra di Sandro Curzi