Cori “Coco” Gauff era impegnata nell’Auckland Classic quando, durante un time out, suo papà si è lasciato scappare un’imprecazione. “Non dire parolacce” lo ha ripreso lei. “Davvero? Ho detto una parolaccia? Scusami”. La giovane tennista classe 2004, per la cronaca, ha perso l’incontro contro la tedesca Laura Siegemund, attualmente al 95esimo posto del ranking Atp. La 15enne americana si è aggiudicata lo scorso anno i suoi due primi tornei Wta (oggi occupa la 68esima posizione del ranking). Sempre nel 2019, agli US Open è arrivata al terzo turno, più giovane di sempre a farlo dai tempi di Anna Kournikova (1996).

