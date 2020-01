Due giornaliste, di LaPresse e Ala News, sono state aggredite ieri dal vicepresidente di Casapound, Andrea Antonini, alla commemorazione della strage di Acca Larenzia, a Roma. Nel video delle croniste di vede l’uomo che le avvicina e dice “non le potete fare ‘ste riprese, adesso te la spacco la telecamera“, e poco dopo dà un calcio alla videocamera. L’aggressione in via Acca Larenzia, dove nel pomeriggio alcune centinaia di persone si sono riunite per il 42esimo anniversario del duplice omicidio a sfondo politico davanti a una sede Msi in cui furono uccisi due attivisti, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, a cui seguì poi la morte di Stefano Recchioni, militante ucciso nei successivi scontri con le forze dell’ordine. Il video si conclude con i partecipanti schierati che fanno il saluto romano al grido di “presente”.

