Ha accoltellato 14 volte la compagna con la quale era andato a convivere il giorno prima: un ragazzo di 18 anni, Giancarlo Martelli, è stato arrestato dai carabinieri a Locri, in provincia di Reggio Calabria. La vittima, una donna di 27 anni di origine cubana, è ricoverata in ospedale con ferite al torace e all’addome: è grave ma non è in pericolo di vita.

Giancarlo Martelli, di 18 anni, aveva già precedenti: lunedì si era trasferito con la compagna in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di via Foggia, a Locri. Nella notte l’aggressione: sono stati i vicini a chiamare i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza, i soccorritori hanno trovato la vittima riversa sul pianerottolo con varie ferite sanguinanti. Le coltellate sono state sferrate in punti vitali come la giugulare, il torace e l’addome. Martelli, intanto, si era nascosto all’interno di una intercapedine del sottotetto, con i vestiti ancora intrisi di sangue: i carabinieri lo hanno trovato poco dopo e arrestato. Per lui l’accusa è di tentato omicidio: ora si trova in carcere a Locri, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’appartamento è intervenuta anche la sezione di investigazione scientifica del comando provinciale carabinieri di Reggio Calabria per le operazioni di sopralluogo e repertamento.