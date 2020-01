La Royal Australian Air Force ha diffuso sul proprio canale Twitter un video che mostra lo scenario che si trovano davanti i piloti in queste settimane impegnati nei soccorsi, per gli incendi che stanno devastando alcune zone dell’Australia. Il cielo è completamente rosso e denso di fumo. “Le nostre persone sono altamente qualificate e professionali – scrivono su Twitter – ma non sempre riescono a completare la loro missione al primo tentativo. Questo video mostra come il fumo pesante degli incendi impedisca di raggiungere Mallacoota e Merimbula” .

Il sud-est del Paese ha visto cadere un po’ di pioggia, che ha alleviato le condizioni in cui versa la regione. Tuttavia, nella capitale Canberra la qualità dell’aria rimane a rischio, a causa del fumo causato dai roghi. Ieri il primo ministro australiano Scott Morrison ha messo in guardia sulla possibilità che i devastanti incendi, che infuriano nel paese, possano continuare per mesi. Morrison, che nei giorni scorsi era stato oggetto di dure critiche sui ritardi nell’emergenza, ha inoltre annunciato la creazione di un’agenzia per aiutare coloro che hanno perso la casa e le imprese