Dopo il via libera del partito catalano Esquerra Republicana (Erc), che con l’astensione dal voto di fiducia permetterà ai ai socialisti di formare il governo con la sinistra di Podemos, ieri a Madrid è iniziato il dibattito per l’investitura di Pedro Sánchez. È intervenuto anche il leader di Podemos, Pablo Iglesias, che ha attaccato la destra, ricordando che la migliore cura contro l’avanzata dell’estrema destra in Europa “è la giustizia sociale”. “I movimenti sociali – ha detto – sono i veri artefici di questo accordo. La loro pressione e la loro sorveglianza saranno indispensabili affinché il nuovo governo svolga la sua missione storica: trasformare il motto “sì, si può fare”, in politiche concrete”

