Alcuni attivisti siriani hanno organizzato una partita di calcio in un campo pieno di fango per i bambini sfollati della città di Sarmada, vicino al confine con la Turchia. Hanno voluto far divertire i bambini anche attraverso dei giochi organizzati, come il truccabimbi o la pittura con le mani, o ancora dei canti. L’iniziativa ha permesso di far passare ai minori ore di spensieratezza.