A fuoco diversi camper in un piazzale a Roma: morto un uomo di 50 anni, estratto carbonizzato dalle lamiere. I Vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, hanno dovuto lavorare non poco per spegnere le fiamme. L’incendio è divampato nella serata di venerdì in Piazzale 12 ottobre, alla Garbatella, e ha coinvolto almeno sei vetture, di cui tre sono andate completamente distrutte. Secondo una prima ricostruzione dei pompieri, le fiamme si sono originate proprio nel camper in cui si trovava la vittima, un cittadino romeno. Le cause del rogo sono ancora da chiarire: al momento non si esclude che possa essersi trattato di un incidente, ma rimangono aperte tutte le piste. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Eur.

