Disastro aereo in Sudan, dove secondo quanto riferisce l’esercito un aereo militare che trasportava un gruppo di feriti è precipitato nella regione del Darfur causando la morte di tutti i passeggeri, almeno 18 persone tra cui dei bambini.

Il velivolo, un Antonov, è precipitato cinque minuti dopo il decollo dall’aeroporto di El Geneina, capitale dello Stato del Darfur Occidentale, nell’ovest del Sudan, dove aveva trasportato aiuti umanitari, precisa un comunicato dell’esercito sudanese.

L’aereo era diretto a Khartoum e trasportava un gruppo di persone rimaste ferite durante un conflitto tribale nel Darfur, per essere curate nella capitale. Le cause del disastro non sono ancora chiare, né è noto il numero esatto di persone che si trovavano a bordo. La città di El Geneina è stata teatro negli ultimi giorni di scontri tra tribù arabe e africane che hanno causato la morte ci quasi 50 persone.