Fine anno, tempo di bilanci. Se l’anno in questione è quello sportivo, l’elenco delle emozioni da ripercorrere sarebbe interminabile. Un elenco soggettivo perché inevitabilmente legato al tifo per un campione o una squadra. Ma ci sono alcune emozioni che appartengono a tutti, perché appartengono allo sport, agli sportivi.

1. Inizio a celebrare le sorprese del 2019 con la più fresca, costruitasi per tutto l’anno ma consacratasi da pochissimo con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Sto parlando dell’Atalanta, la squadra di Gian Piero Gasperini poteva entrare in quest’elenco già a maggio grazie al terzo posto in Campionato e al numero di gol segnati nell’anno solare (81), superiore a quello di tutte le altre.