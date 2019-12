Un gruppo di tre orche, tra cui un maschio adulto, è stato avvistato nello Stretto di Messina. A darne notizia è l’associazione Marecamp tramite un video condiviso dal pescatore sportivo Simone Vartuli. Secondo l’associazione si tratta di tre dei quattro esemplari avvistati davanti al porto di Genova a inizio dicembre. Si tratta della prima volta che la presenza di orche viene segnalata nello Stretto di Messina. Clara Monaco, biologa marina responsabile scientifico dell’associazione Marecamp Onlus, che si occupa del monitoraggio di balene e delfini nel porto di Catania, raccomanda “a chiunque le dovesse avvistare di non avvicinarsi perché sono molto stressate e di chiamare subito la Guardia Costiera”. “Dopo la morte del cucciolo – dice la biologa – le quattro orche si erano spostate da Genova e si sperava che andassero verso Gibilterra per tornare in Islanda. Questo comunque non è un mare al quale sono abituate”.

Video Facebook/Simone Vartuli