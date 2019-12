È la vigilia di Natale e Matteo Salvini, su TikTok (il social che sta spopolando tra i giovani), pubblica un video in cui canta in playback Jingle Bells mentre balla e agita un orsacchiotto tra le mani. Il leader della Lega è stato tra il primo politico italiano, tra quelli più influenti, ad aprire un account sul social nato in Cina e ora piuttosto diffuso anche in Occidente. Tuttavia la presenza dell’ex ministro dell’Interno, su TikTok, non è esattamente apprezzata. Per molti giovani è una sorta di “invasione di campo”, come ha detto l’italiano più seguito sul social, Luciano Spinelli, con oltre sette milioni di follower. Salvini, però, insiste con canzoni e balletti, mentre Giorgia Meloni ha scelto di cancellare il proprio profilo.

