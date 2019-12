È successo questa mattina a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone: un'automobilista di passaggio ha assistito all'incidente e ha chiamato subito i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare

Aveva appena ricevuto una moto, il regalo dei suoi sogni, per Natale: ma ad appena un chilometro da casa ha perso il controllo del mezzo, scivolando in un fossato e schiantandosi contro il muro di una casa, in cemento. È successo questa mattina a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone. La vittima, un ragazzo di 17 anni, è morto sul colpo.

La Polizia stradale di Spilimbergo sta ancora indagando sulle cause: secondo una prima ricostruzione il ragazzo ha voluto fare un giro di prova sulla sua nuova moto da cross, ma dopo un breve tratto di strada ha preso male una curva ed è finito in un fossato: dopo un volo di parecchi metri la corsa è finita contro la spalletta di cemento di un’abitazione. Un automobilista ha assistito all’incidente e ha subito chiamato i soccorsi: subito è arrivata un’ambulanza con medico a bordo, che ha inutilmente tentato di rianimare il giovane. Sul posto anche un equipaggio dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento.