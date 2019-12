Il Movimento 5 stelle ha spiegato la legge di Bilancio approvata nella notte – in particolare la parte che riguarda gli aiuti alle famiglie e alle mamme – attraverso uno spot in stile Camera cafè (tanto da essere ribattezzato Parlamento cafè). La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, è in compagnia del sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi. I due, seduti sul divano e con un bicchiere di caffè in mano, promuovono la manovra che alla Camera ha scatenato l’ostruzionismo di Fratelli d’Italia e le ironie, nei confronti della maggioranza, della Lega.

Lo spot, tuttavia, non è piaciuto a uno dei protagonisti del noto programma televisivo, Luca Bizzarri, che rilanciandolo su Twitter ha scritto: “Non sanno che il programma in onda su Italia 1 aveva una telecamera fissa, non sanno che era davanti alla macchinetta, non sanno recitare e a giudicare dall’ultima battuta non sanno nemmeno coniugare i verbi in italiano“.