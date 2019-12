Lega ancora primo partito con il 31,2% dei consensi, seguita dal Partito Democratico al 19,6% e dal Movimento 5 Stelle al 16,1%. È il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Emg Acqua e presentato nel corso della puntata di mercoledì 18 dicembre di Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre. Seguono poi Fratelli D’Italia al 10,6%, Forza Italia al 6,7%. Italia Viva è al 5,0%, Azione (Calenda) al 2,3%, La Sinistra 2,0%, Più Europa al 1,9%, Europa Verde all’1,6% e Cambiamo! (Toti) al 1,0%. Per quanto riguarda invece il consenso riscosso dai vari leader tra i cittadini, Matteo Salvini è il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia, con il 38%, seguito dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al 32%. Cresce Giorgia Meloni al 30%, mentre i capi politici dei due partiti al governo, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, si attestano entrambi al 22% delle preferenze. Poi ci sono Silvio Berlusconi al 18%, Carlo Calenda al 17%, Giovanni Toti al 16% e infine Matteo Renzi al 14%.

Dalle rilevazioni emerge anche che gli italiani hanno scarsa fiducia nel governo Conte bis e sono pessimisti sul suo futuro: il 55% degli intervistati ha detto infatti di averne “poca” o “per nulla”, mentre solo il 23% invece ne ha “molta” o “abbastanza”. E in merito alla proposta del premier Conte di programmare un’agenda di governo fino al 2023, il 51% degli intervistati pensa che sia “inutile, questa maggioranza non regge”, rispetto al 33% che sostiene invece che sia “giusto, si governa bene solo con una prospettiva a lungo termine“. Il 16% ha preferito non rispondere.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti contenuti nella legge di Bilancio in discussione alle Camere, il 39% degli intervistati ha detto di aver apprezzato in particolare l'”aver evitato l’aumento dell’iva“, il 23% “la riduzione delle tasse sul lavoro per i ceti meno abbienti”, l’11% ha risposto “la fine del superticket sanitario da settembre”, il 12% ha risposto “nessuno”. Il 15% ha preferito non rispondere.

Infine, alla domanda “lei con chi vorrebbe trascorrere il pranzo di Natale?”, il 23% degli intervistati ha risposto “con Matteo Salvini“; il 19% con Giorgia Meloni; l’8% con Mattia Santori; il 6% con Giuseppe Conte; il 4% con Matteo Renzi; il 4% con Silvio Berlusconi; il 4% con Nicola Zingaretti e il 3% con Luigi Di Maio. Il 29% preferisce non rispondere.