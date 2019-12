Incidente sulle piste a Plan de Corones, località sciistica delle Alpi sud orientali in Alto Adige: un turista sloveno di 47 anni è morto, ferito un giovane tedesco di vent’anni, che ora si trova all’ospedale di Brunico con ferite giudicate non gravi.

Questa mattina, sulla pista Sonne, i due sciatori si sono scontrati in modo violento: per il turista sloveno non c’è stato nulla da fare, il ventenne tedesco sembra invece fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di legge e chiarire la dinamica dell’incidente.