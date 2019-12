Una persona è morta nell’incendio divampato questa mattina in una mansarda al terzo piano di un palazzo a Bologna al numero 38 di via Santo Stefano, nel cuore del centro storico, a poche centinaia di metri da Piazza delle Sette Chiese. La vittima è Renato Pasquali, medico in pensione di 70 anni.

Il fuoco è divampato nel sottotetto adibito a studio, pieno di mobili in legno e libri, dove l’uomo in quel momento si trovava da solo. La moglie, che si trovava in casa, ha dato l’allarme: ai vigili ha spiegato che il marito era rimasto intrappolato nel sottotetto in fiamme. Contemporaneamente, intorno alle 9:30 del mattino, sono arrivate altre segnalazioni per la presenza di fumo che usciva dalla finestra sotto il tetto. La moglie della vittima – incolume ma sotto choc – è stata assistita dall’ambulanza arrivata sul posto. Le cause dell’incendio sono ancora in corso in accertamento.

La strada e i portici sono stati chiusi al traffico e sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, assieme a polizia municipale e carabinieri.