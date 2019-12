Quello delle Sardine è un movimento “da tenere d’occhio, non si facciano mettere il cappello sopra da nessuno. È una cosa interessante, un movimento di igiene salutare, igienico-sanitario”. Lo ha detto Beppe Grillo, uscendo dall’hotel forum di Roma. “Siete voi le Sardine – ha aggiunto rivolgendosi ai cronisti – mi state comprimendo, avete dei microfoni che odorano di aliti terribili, avete degli aliti pazzeschi e non posso stare in mezzo a voi così”, ha risposto eludendo le domande sull’incontro con Elio Lannutti.

