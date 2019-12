“In questi anni mi sono sentito molto solo e credo che Beppe Grillo si sentisse ancora più solo. Quando sei solo prendi decisioni solo, e se non ci sono persone legittimate a prenderle insieme a te è sempre molto difficile condividere. Oggi condividere le future scelte del Movimento sarà più semplice, perché i nostri iscritti hanno deciso chi si deve occupare e di cosa”. Così il leader del Movimento 5 stelle ha concluso la presentazione del Team del futuro, la nuova organizzazione del Movimento, al Tempio di Adriano a Roma. “Questo non è il punto di arrivo – ha aggiunto – Ma di partenza di una cosa inedita: gli organismi interni del Movimento. È la prima nostra grande sfida”.

