“Se affrontiamo un grande momento nazionale in cui discutiamo il futuro dei prossimi 20 anni dell’Italia e del Movimento, possiamo scrivere una nuova carta dei valori, sia sui temi che sul miglior modo al nostro interno per comunicare e decidere”. Sono le parole di Luigi Di Maio dalla Sala del Tempio di Adriano a Roma per presentare il nuovo Team del Futuro. I facilitatori, ha spiegato il leader del Movimento, “quando a gennaio dovremo mettere mano a un nuovo accordo di governo, più dettagliato, che prevede non solo cosa ma entro quando fare quelle cose, saranno fondamentali“. Importante anche la “rete sul territorio” per costruire lì “il nuovo programma di governo dei prossimi tre anni”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore