Disagi sulle linee a causa della tempesta di Santa Lucia che sta investendo l'Italia, sia per treni ad alta velocità, sia per i regionali. I tecnici di Terna sono intervenuti per ripristinare il servizio

Il maltempo che sta investendo l’Italia ha provocato rallentamenti sulla linea ferroviaria fra Roma e Firenze per guasti alla rete elettrica. La linea elettrica coinvolta è quella S.Oreste Rt-Fara Sabina. I tecnici di Terna sono intervenuti per ripristinare il servizio. I treni da e per Torino, Milano, Venezia e Verona hanno subito rallentamenti di oltre un’ora. Ma anche i treni per Napoli fanno segnare ritardi fino a tre ore.

Intorno alle 19 di venerdì le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato la caduta di un cavo del gestore elettrico nazionale sulla linea di alimentazione dei treni fra Capena e Gallese. Per lo stesso motivo la circolazione è fortemente rallentata anche sulla linea convenzionale Orte-Roma, dove sono stati deviati i treni ad alta velocità, con ritardi fino a 90 minuti.

Ripercussioni anche per il trasporto regionale, con cancellazioni o limitazioni di percorso. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la circolazione. In serata è cominciato a ripartire qualche treno.