All'iniziativa promossa dai primi cittadini di Milano e Pesaro, Beppe Sala e Matteo Ricci, hanno preso parte anche esponenti del centrodestra. La senatrice, l'unica a prendere la parola, ha ringraziato i presenti per rappresentare "un sentimento civico condiviso da amministrazioni di diverso colore politico, uniti oggi in questa alleanza trasversale"

Seicento sindaci da tutta Italia hanno preso parte, a Milano, alla marcia di solidarietà per Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto e oggi sotto scorta per le ripetute minacce antisemite. Seicento amministratori che da piazza dei Mercanti sono arrivati fino in piazza della Scala, davanti al municipio, dove hanno incontrato la senatrice a vita, l’unica ad aver preso la parola, come voluto dai promotori, il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, e quello di Pesaro, Matteo Ricci. Al corteo, tra gli altri, hanno preso parte la sindaca di Torino, Chiara Appendino, di Palermo Leoluca Orlando, di Bologna, Virginio Merola, di Bari, Antonio Decaro, di Parma, Federico Pizzarotti, e di Bergamo, Giorgio Gori. Dietro allo striscione giallo con la scritta “L’odio non ha futuro” c’era anche Stefano Locatelli, sindaco di Chiuduno (Bergamo) e responsabile enti locali della Lega.

1 /21 Milano, marcia dei comuni per la Senatrice Segre

“Ringrazio il mio amico sindaco di Milano Giuseppe Sala e il mio amico sindaco di Pesaro Matteo Ricci – ha detto Segre -, il presidente dell’Anci Antonio Decaro e tutti i seicento, forse mille sindaci che hanno voluto essere qui a rappresentare non un partito, ma un sentimento civico condiviso da amministrazioni di diverso colore politico, uniti oggi in questa alleanza trasversale. Grazie”. La senatrice ha poi chiesto ai primi cittadini “lasciare l’odio agli anonimi della tastiera, siamo qui per parlare di amore e non di odio. Il vostro impegno può essere decisivo per la trasmissione della memoria. Da quando ho trovato la forza di raccontare, guardo gli occhi dei giovani che mi ascoltano e spero molto in loro, future candele della memoria“.