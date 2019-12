Si spengono sul destro, pare benedetto dal Dio del calcio, del 17enne guineanoe sulla bandierina del guardalinee le speranze dell’Inter di andare agli ottavi diNel match clou, ultimo del girone, i nerazzurria San Siro contro il Barcellona. E dire che ai punti avrebbe meritato la vittoria l’Inter, contro i blaugrana. La vittoria questa sera, ma probabilmente non ha meritato la qualificazione, buttata via a, e in parte in casa con lo Slavia Praga.L’Inter gioca meglio contro un Barcellona quasi inedito, senzae con diversi giovani, che al solito con la maglia blaugrana paiono fortissimi. Può andare in vantaggio ma sbaglia un paio di occasioni abbastanza facili e dunque in vantaggio ci va ilcon un bel gol sull’asse, con quest’ultimo, gran bel vedere, che insacca alle spalle di Handanovic.L’Inter tramortita rischia di beccare il secondo da, che la grazia, ma poi ritorna e spaventa i blaugrana con il sempre più convincente Lautaro. A fine primo tempo il solito, al solito di forza, trova il pareggio grazie anche a una deviazione avversaria.

Lukaku avrebbe le occasioni per portare in vantaggio i nerazzurri, ma prima spara su Neto, poi si allunga la palla. Occasioni da sfruttare: il Barcellona, seppur rimaneggiato, non concede molto e soprattutto non perdona. Segna due volte l’Inter, entrambe con Lautaro Martinez, ampiamente il migliore dei suoi, ma entrambe le volte l’argentino è in fuorigioco e dunque San Siro esulta in maniera vana.

Doveva vincere l’Inter, visto che il Borussia ha vinto con lo Slavia. E dunque si produce nel massimo sforzo: disordinata, imprecisa, ma generosa. La beffa arriva col ragazzino: il predestinato Ansu Fati dalla Guinea Bissau che entra in campo, coi suoi 17 anni appena compiuti, che valgono circa 23,5 milioni l’uno, fino a mettere insieme 400 milioni di euro, la sua clausola rescissoria. Il suo destro all’87esimo è chirurgico e si infila sul palo lontano, spegnendo le speranze dell’Inter. Esce tra gli applausi l’Inter, conSan Siro che riconosce a Godin e compagni di aver dato tutto: rientrerà dalla porta di servizio dell’Europa League, da affrontare probabilmente a seconda di quel che sarà la classifica di serie A a febbraio. Nel caso fosse come quella attuale, chissà se quei sedicesimi varranno una messa, o le riserve.