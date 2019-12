I presidenti di Camera e Senato hanno espresso preoccupazione per i pochi giorni a disposizione per la lettura e l'analisi della legge di Bilancio. Mai si era arrivati così in ritardo alla discussione nell'emiciclo

I tempi stretti dell’esame della Manovra non preoccupano solo le opposizioni. Il presidente M5s della Camera Roberto Fico ha scritto una lettera alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati per esprimere “preoccupazione” sui pochi giorni a disposizione del Parlamento per esaminare la legge di Bilancio. La seconda carica dello Stato ha risposto rivolgendosi direttamente all’esecutivo: “Non resta che fare un appello al governo affinché la programmazione dei tempi di esame dei provvedimenti consenta al Parlamento di interpretare appieno quella centralità che gli riconosce la Costituzione“.

Mai così tardi la legge di Bilancio era arrivata in discussione. In Senato l’inizio dei lavori è previsto per il 12 dicembre e lo stesso giorno ci sarà una nuova riunione dei capigruppo di Montecitorio. L’anno scorso la discussione generale era iniziata alla Camera il 5 dicembre e il via libera con la fiducia era arrivato il 29 dicembre. Già nel 2018 insomma era stata una corsa contro il tempo e il Partito democratico, allora nei banchi dell’opposizione, si era rivolto alla Consulta. Il 10 gennaio scorso la Corte costituzionale aveva stabilito che il ricorso Pd “era inammissibile”, ma i giudici avevano anche specificato che “in futuro la costituzionalità” sarebbe stata “a rischio con tempi ristretti”.

Oggi la presidente di Palazzo Madama, rispondendo alla lettera di Fico, ha detto di concordare con il collega di Montecitorio: “Ha ragione nell’esprimere preoccupazione sui tempi di esame della manovra di bilancio”, ha detto. “La stessa preoccupazione che ho espresso nella mia lettera di risposta e che riporterò nella capigruppo delle ore 15 per i 3 decreti pervenuti al Senato, dalla Camera, pochi giorni fa e in scadenza il 23, il 25 e il 29 dicembre. Alla luce di questa situazione non resta che fare un appello al Governo affinché la programmazione dei tempi di esame dei provvedimenti consenta al Parlamento di interpretare appieno quella centralità che gli riconosce la Costituzione”. Giovedì 12 dicembre alle 14 invece, si terrà a Montecitorio una nuova riunione della conferenza dei capigruppo.