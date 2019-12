Polemiche sulla sfilata dei Krampus, a Vipiteno, in Alto Adige. La tradizionale parata si svolge nei giorni di San Nicola, con alcuni abitanti mascherati da diavoli, i Krampus appunto, che si scagliano contro i giovani spettatori (i “provocatori” secondo l’usanza) del posto, sporcandoli di fuliggine e colpendoli con una sorta di ramazza di legno. Un video, girato da una finestra e pubblicato su Facebook, mostra alcuni momenti dell’ultima edizione, con i Krampus che inseguono e picchiano i passanti per strada, con scudisciate e calci. Una violenza che ha scatenato una serie di critiche, tanto che l’associazione che ogni anno organizza l’evento è intervenuta su Facebook, per chiarire l’accaduto. “Circolano diverse notizie false. Chi conosce il giorno dei diavoli a Vipiteno saprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione. Respingiamo le accuse razziste collegate ad esso, che non corrispondono a verità. I ragazzi frustati del video sono amici e conoscenti dei diavoli di Vipiteno”

