Stefano Bonaccini affronta la piazza a Bologna, nel cuore dell’Emilia-Romagna e a meno di due mesi dal voto che deciderà se sarà riconfermato presidente o se la Lega sarà riuscita nell’impresa storica di conquistare la Regione. Dopo il pienone della sardine nella serata ormai storica del 14 novembre per contrastare l’arrivo in città di Matteo Salvini, il candidato del centrosinistra ha scelto di fare un comizio all’aperto nella simbolica piazza Maggiore. Non ci saranno i big del Partito democratico, volutamente tenuti lontani per smarcarsi dalle dinamiche nazionali. Ci sarà invece Mattia Santori, uno dei volti simbolo delle sardine e tra i fondatori del movimento di protesta. “Non saremo in piazza come sardine”, ha detto intervistato da la Stampa, “sarò in piazza come Mattia. Non abbiamo mai dato indicazione di voto. Voglio sapere cosa propone il centrosinistra per la mia regione e perché al momento è l’unica alternativa alla Lega e a Salvini. Ma è una scelta personale”. Bonaccini “parla di dati e di fatti e viene da cinque anni di buona amministrazione. Dall’altra parte ci sono solo slogan”.

Il comizio è previsto per le 16 e, fanno sapere gli organizzatori, sono in arrivo 50 pullman da tutta la Regione. In piazza ci saranno militanti del Partito democratico, ma anche esponenti di Italia viva e dei Verdi. Tra i sostenitori anche la lista “Coraggiosa” dell’ex eurodeputata Elly Schlein. Sul palco insieme a Bonaccini, invece degli esponenti politici, ci saranno artisti, sportivi ed esponenti della società civile. Secondo Repubblica ci sarà ad esempio il pallavolista Ivan Zaytsev che già aveva fatto video endorsement per le sardine a Modena nelle scorse settimane.