Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri venerdì mattina ha portato al tavolo la possibilità di reperire nuove risorse (tra i 400 e i 500 milioni). Ma i democratici si sono opposti all’idea di utilizzarle tutte, come chiedevano i renziani, per azzerare la plastic tax e la sugar tax. Il leader Iv: "Così il conto lo paga la povera gente". Poi la mediazione

Lo scontro sulle tasse green presenti in manovra diventa una battaglia tutti contro tutti tra gli esponenti di Italia viva e gli ex compagni del Partito democratico. E l’esame del testo in commissione Bilancio slitta verso la serata. Ma a metà pomeriggio però la maggioranza arriva a una mediazione su tutti i punti di attrito. Sono in corso “verifiche tecniche” e ancora non c’è il via libera finale: in questi minuti si stanno valutando le diverse ipotesi per la scelta definitiva. Al termine del vertice, a suggellare l’accordo, potrebbe esserci una conferenza stampa.

Venerdì mattina il ministro dell’Economia Pd Roberto Gualtieri aveva convocato il vertice portando al tavolo la possibilità di reperire nuove risorse (tra i 400 e i 500 milioni) da usare come coperture per alleggerire i balzelli. A quel punto i renziani hanno iniziato a fare resistenza, chiedendo che fossero usate tutte per azzerare tout court plastic e sugar tax, e la situazione si è bloccata tanto da far saltare il vertice, che è poi ricominciato nel pomeriggio. Al momento le opzioni sul tavolo sono un rinvio a luglio di entrambe le imposte, uno slittamento addirittura a gennaio 2021 oppure, terza ipotesi, la riduzione da 50 a 40 centesimi al chilo della tassa sulla plastica e il dimezzamento di quella sullo zucchero. Leggi Anche Tasse verdi, quando Renzi era il premier aveva previsto le stesse misure ma poi le fece saltare. Orlando: “Si toccano interessi consolidati”

Fonti Pd, interpellate dalle agenzie, hanno attaccato dicendo che “Italia viva preferisce le multinazionali delle bibite gassate ai lavoratori. Non vuole diminuire le tasse sul lavoro, ma pensa solo a togliere la sugar tax, per favorire società per azioni che non hanno sede neanche in Italia. È solo grazie al Pd che sono stati salvati gli italiani dai 23 miliardi della Salvini Tax e che si mette in campo il taglio delle tasse ai lavoratori da oltre 3 miliardi“, riferimento al taglio del cuneo fiscale previsto per il 2020. Una ricostruzione che ha respinto lo stesso leader Matteo Renzi: “Se per aumentare la tassa sulla plastica ci sono 10mila persone che rimangono senza lavoro”, ha dichiarato a Tgcom24, “il conto lo paga la povera gente: ecco perché è follia la tassa sulla plastica. Stessa cosa sullo zucchero, se vuoi che i nostri bambini non bevano più bibite gassate devi fare un percorso di educazione alimentare. Se metti tassa sullo zucchero, le aziende chiudono e vanno altrove”. Per il momento il M5s è rimasto fuori dallo scontro, anche se ha chiesto di usare le nuove risorse per i contratti dei Vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio il vertice è ricominciato. Lega, Gualtieri: “Salvini ha alzato le tasse e aumentato il debito pubblico. Uscita dall’euro? Sono degli irresponsabili”

Intanto, poco prima di risedersi al tavolo, Pd e Italia viva hanno iniziato a litigare su Twitter e con dichiarazioni incrociate ai cronisti. “Meglio evitare fake news, in tv come nei resoconti forniti alla stampa. Nessuno dei rappresentanti del Pd al tavolo ha proposto di aumentare le risorse per il taglio del cuneo fiscale”, ha dichiarato il vicepresidente dei deputati di Italia Viva Luigi Marattin. “Il vice-ministro Misiani ha, invece, proposto di lasciare intatte le risorse, 3 miliardi, ma di anticipare il taglio dal 1 luglio al 1 gennaio. Proposta che abbiamo accolto, chiedendo però di sapere a quale platea di lavoratori si applicherà. Perché, come è ovvio, allungare di sei mesi a parità di risorse (come chiesto dal Pd) significa -spiega- ridurre ulteriormente l’importo mensile della riduzione fiscale”. Marattin è stato subito corretto dal viceministro Pd dell’Economia Antonio Misiani: “Se proprio dobbiamo fare i verbali della riunione, segnalo per completezza che l’onorevole Marattin di Italia Viva ha proposto di togliere 250 milioni dal taglio del cuneo fiscale per i lavoratori per destinarli alla riduzione della plastic tax e sugar tax. Cosa a cui mi sono dichiarato nettamente contrario”.

Su Twitter lo scontro è stato tra la ministra dell’Agricoltura e capa delegazione Iv al governo Teresa Bellanova e l’esponente Pd della segretaria Chiara Braga: “Plastic tax e Sugar tax determineranno un disastro occupazionale”, ha scritto la renziana. “Ora al lavoro per trovare un accordo che dica no a microbalzelli e sì al lavoro”. La replica di Braga è arrivata poco dopo: “Ma da ministra dell’Agricoltura e da donna del sindacato pensi davvero che nel 2020 sia giusto continuare a contrapporre in modo così strumentale ambiente e lavoro pur di tagliare qualche “microbalzello” alle multinazionali?”.

Sempre su Twitter botta e risposta anche tra il vicesegretario Pd Andrea Orlando e il capogruppo in Senato di Italia Viva Davide Faraone. Prima Orlando ha detto: “Ci sono davvero più risorse e di questo si discute al vertice di maggioranza, mettiamole per ridurre ulteriormente la pressione fiscale sui salari dei lavoratori italiani”. Poi ha rilanciato il video di un capodoglio morto perché aveva ingerito troppi rifiuti di plastica: “Davvero non possiamo pagare qualche centesimo di euro per evitare questo?”, ha twittato. E il renziano è andato all’attacco: “Il populismo si è impossessato anche di Andrea Orlando. Cosa diavolo c’entra il capodoglio con le tassa sulle aziende ed il licenziamento di migliaia di lavoratori? Va incentivato il riciclo, non vanno massacrate le nostre imprese. #scienziatiinlibertà”. E il vicesegretario Pd ha risposto: “Basta con le polemiche, il nostro avversario è Salvini. Tutti insieme per difendere il pianeta ce lo chiedono i giovani ogni Venerdì”.