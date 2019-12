Proteste in Aula al Senato una volta terminato l’intervento di Matteo Salvini. I senatori della maggioranza hanno contestato contestano le parole del leader della Lega, che rivolgendosi al premier Giuseppe Conte gli aveva detto di “vergognarsi”. Il capogruppo Pd Andrea Marcucci ha chiesto alla presidente Casellati di richiamare Salvini. Salvini insieme agli altri senatori leghisti ha quindi alzato alcuni cartelli, poi ritirati dai commessi del Senato. Proteste anche dai banchi del Pd, con il capogruppo dem, Andrea Marcucci, in prima linea. Mentre il leghista Gianmarco Centinaio ha rivolto insulti ad alcuni colleghi (non identificati) della maggioranza

