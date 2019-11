“Le Sardine? Pensate: per mesi abbiamo visto Salvini ingollarsi qualunque cosa, dalla Nutella al formaggio di fossa, e solo ora scopriamo che è intollerante al pesce azzurro“. Esordisce così Maurizio Crozza, nel suo monologo di apertura di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove.

E aggiunge: “Io non so se le Sardine avranno un futuro. Qualcuno dice che siano un movimento ingenuo. Però a me personalmente rassicurano. Mi danno l’idea di abitare in un Paese che ha ancora degli anticorpi. E gli anticorpi sono importanti. Nessuno gli chiede di gestire tutto, anzi, se il tuo corpo sta bene, nemmeno ti servono. Però, se non arrivano quando ne hai bisogno, muori. Metti che tu ti imbatta in un brutto virus, uno di quelli che ti prende al braccio destro e te lo fa sollevare rigido. A quel punto i globuli rossi vanno su Facebook – continua – avvertono i globuli bianchi bianchi che vanno su Instagram e lo dicono alle piastrine le quali vanno su Twitter e lo dicono ai linfociti. E così si può anche guarire dalla Salvinite in modo naturale. Diciamo che loro funzionano come ‘anti-idiotico’. E poi, si sa, le sardine contengono fosforo che aiuta l’intelligenza e la memoria e, dalla cartella clinica di questo Paese, mi sa che abbiamo tanto bisogno di entrambe, perché queste Sardine sono contro Salvini, cantano ‘Bella Ciao’ e non vogliono i partiti”.

