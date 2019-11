I clan calabresi reinvestivano i proventi delle attività criminali nella ristorazione in Lombardia e Piemonte. La Polizia di Milano, dalle prime luci dell’alba, ha eseguito nelle due regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone, tutte italiane, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere e trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano e, nella fase preventiva, dai poliziotti della Divisione anticrimine milanese, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo, hanno consentito di far luce sugli interessi di soggetti contigui a cosche calabresi riguardanti il reinvestimento di denaro frutto di attività illecite, con immissione di grandi capitali nel circuito della grande ristorazione nel Nord Italia.

In mattinata è stato eseguito anche il sequestro preventivo del capitale sociale, quote societarie e intero patrimonio aziendale di 6 società riconducibili agli indagati per un valore di circa 10 milioni di euro; quattro di queste società sono proprietarie di altrettanti ristoranti-pizzerie riconducibili al noto marchio franchising Tourlè; una società è proprietaria dell’Hotel Lincoln di Cinisello Balsamo (Milano).

L’attività è iniziata con indagini di prevenzione in materia di antimafia effettuate dalla Divisione anticrimine della locale questura. Gli esiti dello screening effettuato dall’Anticrimine su alcune persone sottoposte a sorveglianza speciale hanno consentito alla squadra mobile, con il coordinamento della Dda, di disarticolare un’associazione per delinquere capeggiata, secondo gli investigatori, da un noto pregiudicato di origini calabresi, Giuseppe Carvelli, in passato indagato con esponenti di alcune cosche di ‘ndrangheta.