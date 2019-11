Nella nuova puntata di Fake – La Fabbrica delle Notizie, condotto dalla giornalista Valentina Petrini sul Nove tutti i mercoledì alle 23:30, si discute insieme agli ospiti Peter Gomez e Paolo Del Debbio della vicenda che ha avuto protagonista Liliana Segre, promotrice della Commissione contro l’odio in rete, approvata in Senato nonostante l’astensione dei senatori del Centrodestra. “Mio papà – racconta il conduttore di Diritto e Rovescio su Rete 4 – è morto molto presto per questioni di salute legate alla sua permanenza nel campo di concentramento di Luckenwalde dal ‘43 al ‘45 quindi quando vedo queste robe mi vien da piangere, perché mi ricordo i racconti familiari del mio papà. Vedere che un pezzo del Parlamento non vota non mi va bene nel senso che – spiega ancora – io avrei discusso molto quella mozione perché è molto confusa, c’è dentro tutto e il contrario di tutto”. A quel punto la conduttrice domanda se abbia capito come mai Silvio Berlusconi non abbia appoggiato la mozione della Segre. “No, no, non lo so – risponde Del Debbio – ho letto quel che ha detto (Berlusconi), nel senso che ‘era scritta male e quindi non l’ho votata’. Però io quando c’è una che è stata ad Auschwitz e fa una mozione io la voto”

