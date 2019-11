Matteo Renzi e il Pd ci ripensano. Dopo che Italia viva e Partito democratico solo il 22 ottobre scorso hanno votato con i 5 stelle per togliere lo scudo penale per l’ex Ilva e dopo che ArcelorMittal ha annunciato la decisione di lasciare l’acciaieria di Taranto, ora l’ex premier prima e il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio subito dopo, hanno annunciato un emendamento per reintrodurre la tutela legale per l’azienda. “Il problema”, ha scritto sulla sua e-news, “è che io ritengo che Mittal se ne voglia andare e stia cercando pretesti. Qui il problema è capire se qualcuno vuole chiudere Taranto per togliersi dai piedi un potenziale concorrente. È un rischio che molti hanno evocato fin dai tempi della gara, nel 2017. Ma proprio per questo credo che si possa agevolmente recuperare la questione dello scudo penale anche con un emendamento al decreto fiscale che sta per arrivare in Parlamento (lo ha già preparato la collega Lella Paita e lo firmeranno molti di noi)”. Poco dopo è intervenuto il capogruppo alla Camera Delrio associandosi alla posizione dell’ex premier: “Prima vengono i lavoratori”, ha detto all’agenzia Ansa. “Abbiamo già preparato un emendamento per ritornare alla situazione precedente in ex-Ilva e togliere ogni pretesto a chiunque”. Una linea che per ora non è condivisa con il premier Giuseppe Conte che ha detto invece: “Saremo inflessibili”.

Il voto che ha tolto lo scudo penale – Il 22 ottobre scorso la maggioranza ha votato in commissione al Senato per l’eliminazione dello scudo. Tutto era nato da un emendamento di 17 senatori dei 5 Stelle, con prima firmataria l’ex ministra per il Sud Barbara Lezzi. Una proposta secca per eliminate le tutele legali dal decreto aveva ripristinate. Presto si è capito che a sostenere la soppressione dello scudo era un gruppo ampio di senatori 5 stelle, come avrebbero confermato gli stessi ministri M5s alla fine del Consiglio dei ministri terminato in nottata. Da qui l’accordo di maggioranza. Un’intesa in cui era rientrato l’ordine del giorno di Pd e Iv, con il quale si impegnava il governo a garantire la permanenza in Italia di Arcelor Mittal. Un impegno che per i dem le parole di Patuanelli avrebbe rispettato. E così per Iv.

Renzi: “Parlare dello scudo penale significa guardare il dito mentre il dito indica la luna” – Renzi oggi ha deciso di ufficializzare il passo indietro sulla questione: “Per tenere aperta Ilva”, ha scritto sempre nella enews, “ho firmato dodici decreti, raccolto insulti dei miei ex compagni di partito che mi hanno accusato di essere l’omicida dei bambini di Taranto, perso voti e ricevuto minacce di ogni genere. L’ho fatto e lo rifarei perché se Ilva chiude, chiude l’intera industria del Mezzogiorno. Dunque: è incredibile sentirmi dire che io voglio chiudere Ilva dagli stessi che tacevano quando venivo insultato per il contrario. Sono vaccinato rispetto agli insulti ma rimane il disgusto per la viltà di certe polemiche”. E ancora: “Che cosa sta accadendo? Ieri la proprietà di Ilva, gli indiani Mittal, ha annunciato il recesso. Se ne vogliono andare. Io sostengo che lo abbiano previsto da tempo e usino la scusa della rimozione dello scudo penale (scelta sbagliata del governo Conte 1, scelta ancora non sanata – purtroppo – dall’attuale maggioranza) per andarsene. Parlare dello scudo penale significa guardare il dito mentre il dito indica la Luna. Qui il problema è capire se qualcuno vuole chiudere Taranto, uno degli stabilimenti potenzialmente migliori in Europa, per togliersi dai piedi un potenziale concorrente. È un rischio che molti hanno evocato fin dai tempi della gara, nel 2017″.

L’ex ministro Calenda: “Un governo di cialtroni” – Contro il governo si è scagliato l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda: “Questi sono un branco di dilettanti allo sbaraglio che non ha mai lavorato un giorno fuori dalla politica, non sa cos’è una fabbrica, non sa cosa costa farla, cosa costa mantenerla. La parola giusta è cialtroni. Lo scudo penale è stato rimosso perché a un certo punto il Pd, dopo aver messo lo scudo penale, ha deciso di compiacere Barbara Lezzi e 15 senatori del Movimento 5 stelle, quindi noi rischiamo di perdere la più grande acciaieria Europea, il più grande impianto del mezzogiorno, il più grande investitore da 4,2 miliardi da 40 anni a questa parte. Non so se questa vi sembra una cosa da fare, ho lavorato 3 anni per far arrivare questo investitore a Taranto”.