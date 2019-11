Grave incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato sull’autostrada A13 Bologna-Padova: tre morti e quattro feriti. Distrutta un’intera famiglia di Vicenza: a perdere la vita sono stati padre e madre di 32 e 29 anni e la figlia neonata. I tre viaggiavano su un camper e stavano probabilmente tornando verso casa. Il camper è stato tamponato da un’utilitaria: ha prima urtato la barriera stradale e poi si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove è stato ancora colpito da un pullman che stava arrivando. L’impatto è avvenuto nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova.

I conducenti dei due veicoli sono ora indagati per omicidio stradale: un 19enne di Napoli neopatentato (ha ottenuto la patente a maggio), alla guida dell’utilitaria, e un 53enne originario dell’ex Jugoslavia residente in Italia, autista del pullman: a bordo di quest’ultimo una cinquantina di ragazzi di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni, che stava rientrando da una gita al Lucca Comics. La Polstrada di Altedo ha ritirato la patente a entrambi i guidatori a scopo precauzionale. I due sono tra i feriti dell’incidente – nessuno in gravi condizioni – e in ospedale sono stati sottoposti ai test per accertare l’eventuale assunzione di alcol o droga. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato innescato dal conducente della Fiesta che, per motivi da chiarire, ha tamponato il camper che lo precedeva. Dopo lo scontro, l’utilitaria è finita fuori strada.