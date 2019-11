C’è chi l’ha chiamata la Xylella del Nord, la cimice asiatica, insetto alieno arrivato dall’Estremo Oriente nel 2012, sta mettendo in ginocchio l’agricoltura italiana. A essere colpita è soprattutto la frutticoltura: secondo un calcolo del Centro servizi ortofrutticoli di Ferrara, solo sul comparto pere e pesche il danno è già di 356 milioni di euro, mentre si stima siano andate perse circa 486mila giornate di lavoro. Per fermare l’insetto il governo sta valutando la lotta biologica e l’utilizzo di insetti utili che lo contrastino. Nonostante sia aumentato, soprattutto in Pianura Padana, l’utilizzo di pesticidi dall’arrivo della cimice asiatica, ciò non è servito a fermarne l’avanzata. Siamo entrati nella più grande biofabbrica italiana per capire come vengano prodotti gli insetti utili. La sede di Bioplanet si trova a Cesena, lì si producono milioni di insetti l’anno. Il loro utilizzo limita la necessità di usare pesticidi per provare a salvare raccolti e posti di lavoro.

