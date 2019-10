Fissate le regole per aprire la fase pubblica dell’indagine. Si tratta di un voto che di fatto anticipa quello finale, quando la Camera sarà chiamata ad esprimersi sulla messa in stato di accusa del presidente rinviando eventualmente il processo in Senato. La Casa Bianca: "Risoluzione incostituzionale"

La Camera degli Stati Uniti ha approvato le procedure per impeachment di Donald Trump. Si tratta di una risoluzione che fissa le regole per avviare la seconda fase dell’indagine, questa volta pubblica, sulla possibile messa in stato d’accusa del presidente Usa. “La più grande caccia alle streghe della storia americana“, ha twittato poco dopo Trump. Pur essendo un voto procedurale, si tratta del primo voto dell’aula sulla delicata questione che riguarda il futuro del presidente. L’obiettivo dei democratici è dimostrare che Trump ha fatto pressioni su Kiev per ottenere un’indagine contro il suo rivale Joe Biden, democratico, che era ben piazzato per affrontarlo nelle presidenziali del 2020.

Quello di oggi è un voto importante anche perché di fatto anticipa quello finale, quando al termine dell’indagine la Camera sarà chiamata ad esprimersi sulla messa in stato di accusa del presidente rinviandolo eventualmente al processo in Senato. La risoluzione è passata con 232 voti favorevoli e 196 contrari. Due deputati democratici hanno votato contro insieme ai repubblicani, un deputato indipendente ha votato a favore con i democratici. I democratici sono Collin Peterson, eletto in Minnesota, e Jeff Van Drew, eletto in New Jersey. L’indipendente è l’ex repubblicano Justin Amash, che ha lasciato il partito in opposizione con lo stesso Trump: alla Camera ha deciso di votare insieme ai democratici.

The Greatest Witch Hunt In American History! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Oltre al tweet del presidente, la Casa Bianca ha reagioto define la risoluzione come “ingiusta, incostituzionale e antiamericana“. “Quella dei democratici è una folle ossessione”, dice la portavoce Stephanie Grisham, ribadendo come “il presidente non ha fatto nulla di sbagliato” e accusando Nancy Pelosi e i democratici di “colpire non il presidente ma il popolo americano”. C”on il voto di oggi, la Speaker Pelosi ed i democratici non hanno fatto altro che consacrare le inaccettabili violazioni del giusto processo in procedure della Camera – continua la dichiarazione della Casa Bianca – i democratici vogliono arrivare ad un verdetto senza dare all’amministrazione la possibilità di organizzare una difesa. Questo è ingiusto, incostituzionale e fondamentalmente non americano”. La figlia del presidente, Ivanka Trump, scomoda Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, per difendere il padre. “Circondato da nemici e spie che si appropriano e distorcono ogni parola che cade dalle mie labbra o esce dalla mia penna, e inventano quando mancano i fatti”, è la frase che la ‘first daughter’ ha twittato oggi, ripresa da una lettera di Jefferson alla figlia Martha, con riflessioni sull’atmosfera di Washington. “Alcune cose non cambiano mai, papà!”.