Lavorano senza sosta i soccorritori e le forze dell’ordine per setacciare il relitto carbonizzato dei tre vagoni del convoglio pakistano che ha preso fuoco mentre viaggiava nella provincia orientale del Punjab, in cerca di sopravvissuti. L’incendio, provocato da una stufa a gas, ha provocato oltre 70 morti. Molti dei feriti sono saltati giù dal treno, riuscendosi a mettere in salvo, dopo l’inizio del rogo, ma molti non ce l’hanno fatta.