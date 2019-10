“Il declino irreversibile del M5s? Ne sento parlare da prima che nascessero e ne sento riparlare ogni volta che commentiamo una elezione regionale che i 5 Stelle non hanno mai vinto nella loro storia”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di “Otto e mezzo”, su La7, a commento della sconfitta elettorale dei 5 Stelle in Umbria.

E aggiunge: “Dopodiché, a furia di ripeterlo, può anche darsi che si rischi l’estinzione del M5s che, come ha sempre detto Grillo, sono un movimento biodegradabile. E’ possibile che prima o poi finisca tutto. Tuttavia, l’Umbria non rappresenta tutta l’Italia, ma poco più dell’1%”.

Circa le prospettive future del M5s, Travaglio osserva: “Se tornano a gridare ‘vaffa’ a destra e a manca, sono fuori dallo spirito dei tempi, perché non è quello che chiede la gente. Le cose che fanno non necessariamente devono essere popolarissime. L’importante è che siano giuste. Il loro scopo non era quello di diventare un partito che sta lì per decenni a vivacchiare, ma realizzare delle cose e loro sono riusciti a realizzarne parecchie. O se ne inventano altre ed elaborano un altro programma oppure prima o poi le loro battaglie saranno tutte realizzate”.

Il direttore del Fatto cita le manette agli evasori fiscali, il taglio del numero dei parlamentari, il reddito di cittadinanza, il taglio dei vitalizi e la legge anticorruzione. E sottolinea: “Per me sono delle ottime cose. Le hanno fatte. Dopodiché, possono anche sparire, per quanto mi riguarda. Se il M5s è biodegradabile, verrà un giorno, tra l’altro previsto, nel quale non servirà più a nulla”.

Dissente il vicedirettore dell’Huffington Post, Alessandro De Angelis: “Non sono d’accordo con Travaglio. Se non ci fosse nessun problema nel movimento, non si capisce perché perdono tutte le elezioni. La tesi di Travaglio è abbastanza giustificazonista”.

“Ho mai detto che non c’è nessun problema? – insorge Travaglio – Ho detto che è un movimento che potrebbe pure scomparire. Sturati le orecchie”.