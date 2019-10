Con delle immagini virtuali è stato ricostruito l’incidente ferroviario di Pioltello, un deragliamento che ha coinvolto in particolare la carrozza 3 in cui ci sono state le tre vittime. Le immagini – che mettono insieme spezzoni di video tratti dalle telecamere di sorveglianza, filmati estrapolati da quel tratto ferroviario o misurazioni delle elaborazioni fatte dai consulenti della procura – sono state mostrate nel corso della conferenza stampa con cui la procura di Milano ha dato notizia della chiusura delle indagini: Rfi e undici persone rischiano ora il processo. Il filmato ricostruisce l’intero incidente, “durato un paio di minuti, durante il quale il treno ha percorso circa due chilometri e trecento metri prima di fermarsi”. Mostrato anche il modello tridimensionale di rotaia da cui si è staccato il pezzo che ha determinato l’incidente. Al momento in cui il treno attraversava il punto in cui è iniziato il deragliamento “viaggiava a 130 chilometri, in quel tratto la velocità consentita è fino a 180, ma in presenza di ammaloramento della linea dovrebbe viaggiare a 50 chilometri”, ha spiegato il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano

